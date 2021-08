Bruno Magalhães vence CPR no Rali da Madeira | AutoSport

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) ‘venceram’ a prova do CPR inserida no Rali Vinho Madeira, depois de baterem José Pedro Fontes/Inês Ponte por 21.3s depois duma longa luta durante a prova. A liderança mudou de mãos quatro vezes, logo na fase inicial do rali, mas Bruno Magalhães recuperou a dianteira na PE5 para não mais largar até final, apesar de inicialmente pressionado de perto pelos adversários. Boa exibição de José Pedro Fontes, que bem tentou, sem conseguir levar a melhor do ‘seu’ piloto, numa prova em que a Sports&You leva consigo os dois primeiros lugares.

Bernardo Sousa e Victor Calado (Skoda Fabia R5) terminam em terceiro depois de passarem Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) na derradeira especial.

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terminam em quinto, eles que foram os primeiros líderes entre os concorrentes do CPR. tiveram uma prova cheia de altos e baixos, caíram para o 4º lugar na PE5, voltaram logo a seguir ao segundo lugar, caíram para terceiro mas o furo no último dia foi decisivo e não conseguiram melhor do que o 5º lugar. Saem da Madeira na liderança do campeonato, um mal menor, portanto. Ricardo Teodósio perdeu uma posição no derradeiro troço e perdeu uma oportunidade de recuperar mais alguns pontos a Armindo Araújo.

Curiosamente, com estes resultados, as principais posições do campeonato não mudam, mas as diferenças pontuais atenuam-se bastante em alguns casos. Ricardo Teodósio está agora apenas a quatro pontos de Armindo Araújo, quando trazia sete de atraso antes desta prova. Bruno Magalhães está agora a 12 pontos de Teodósio e a 16 de Armindo Araújo. Se o novo carro que aí vem, for o que se espera dele, podemos esperar também muito do piloto da Hyundai que com o ‘velhinho’ i20 R5 tem vindo a fazer das tripas coração para andar o mais possível perto da frente.