Bruno Magalhães: “vejo-me a fazer ralis, o meu objetivo é regressar para o ano” (áudio)

Bruno Magalhães está presente no evento da Toyota, sendo o ex-piloto do Team Hyundai Portugal que está a fazer os co-drives com os convidados aos comandos do Toyota GR Yaris Rally2 com que a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal vai participar no Campeonato de Portugal de Ralis de 2025.

Com que piloto, ou pilotos, não se sabe, pois a marca remete para mais tarde essa decisão.

Falámos com Bruno Magalhães que, logicamente, gostava de ser ele a ocupar esse lugar: “foi muito bom voltar ao volante deste carro, já o tinha feito no Leiria Sobre Rodas, mas numa super especial. Aqui, pude voltar a conduzir na terra, o que já não acontecia há dois anos e meio. É uma sensação espetacular e estou muito contente com este convite que me foi endereçado pela Toyota” começou por dizer Bruno Magalhães ao AutoSport, explicando depois que quer voltar a fazer ralis: “depois de dois anos parado, custa-me bastante, vejo-me a fazer ralis, e obviamente o meu objetivo é regressar para o ano.

Este ano de 2024 não foi possível, mas gostava muito de ter a oportunidade de fazer um projeto para tentar ganhar e é nisso que estou focado neste momento”, explicou