Bruno Magalhães vai parar: “hora de pegar num papel em branco e preparar coisas boas para o futuro” | AutoSport

Bruno Magalhães bem tentou, mas não conseguiu reunir a verba necessária para regressar ao Team Hyundai Portugal em 2023. Apesar da contratação por parte da equipa, de Craig Breen, para o lado de Ricardo Teodósio, a equipa poderia ter um terceiro carro para Bruno Magalhães caso este conseguisse os patrocínios necessários, mas isso não foi possível.

Contudo, isso não significa que não possamos ver Bruno Magalhães a disputar ralis, pois é intenção do piloto regressar. quando e como, logo se vê: “Pese embora todos os esforços até ao último dia, não foi possível reunir, em conjunto com o Team Hyundai Portugal, as verbas necessárias para estar à partida do CPR 2023. Assim, é hora de tirar o capacete e agradecer a todos aqueles que nos ajudaram nestes últimos quatro anos de ligação. Obrigado à Hyundai Portugal, à Sports & You, a todos os patrocinadores e pessoas que contribuíram com o seu trabalho e apoio ao nosso projeto, um agradecimento especial ao Carlos Magalhães pela amizade e companheirismo. Tal como a nossa vida, a carreira é feita de ciclos e este é mais um bonito que termina. Hora de pegar num papel em branco e preparar coisas boas para o futuro! Até já…”, escreveu nas suas redes sociais.