Bruno Magalhães: “motivação está em alta, vencemos este rali o ano passado, vimos de uma vitória na Madeira…” | AutoSport

Bruno Magalhães, Carlos Magalhães e Team Hyundai Portugal rumam ao nordeste de Portugal para nova prova do Campeonato de Portugal de Ralis. Animados pelo triunfo alcançado no Rali Vinho da Madeira, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) vão tentar lutar pela vitória no Rali da Água CIM do Alto Tâmega, e dessa forma tentar repetir o triunfo alcançado em 2020. Após o triunfo na Madeira, e depois da vitória neste rali no ano passado, a motivação da equipa é grande e os objetivos muito ambiciosos. A dupla de pilotos fez um teste de preparação que foi bastante positivo: “Os testes correram bem. Serviram, essencialmente , para fazermos a adaptação ao piso desta zona do país. Andámos com o carro em piso molhado durante a manhã e, à tarde, encontrámos o piso seco.

Isso permitiu-nos testar diferentes soluções ao nível de suspensão. Fizemos um bom trabalho.

A motivação está em alta. Vencemos este rali no ano passado, vimos de uma vitória na Madeira e vamos entrar em competição com o objetivo de lutar pela vitória”, afirmou o piloto Bruno Magalhães.