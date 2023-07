Bruno Magalhães e o Rali da Madeira: “não coloco o kris meeke como favorito à vitória” | AutoSport

Em igualdade com os italianos Andrea Aghini e Giandomenico Basso, Bruno Magalhães é o piloto português não madeirense com maior número de vitórias (4) no Rali Vinho da Madeira e este ano, em que se encontra afastado das competições, será uma ausência de vulto…

“Claro que sinto saudades desse rali e de todos os restantes do CPR! Sempre gostei particularmente do ‘Vinho Madeira’ e tenho imensa pena de não correr esse rali, mas, de qualquer maneira, este ano, e por razões estritamente pessoais, nunca o iria disputar”, confessou o piloto lisboeta que nas duas épocas anteriores integrou o Team Hyundai Portugal.

Nas últimas edições, os pilotos locais dominam. Dir-se-á que quase não precisam de “notas”, porque correm no seu “quintal”?

“Não preciso de dizer, acho que isso é um facto. Eu não participei em todas as edições, porque disputava o Europeu, mas é normal que quem anda sempre nas mesmas classificativas, face a pilotos que correm lá uma vez por ano, esteja em vantagem a nível de conhecimento do terreno. Sem dúvida que, para além do conhecimento dos troços, há que reconhecer mérito aos pilotos madeirenses, porque têm estado a fazer o seu trabalho e agora também dispõem de carros competitivos. Não hesitam em curva nenhuma, ao contrário do que sucede com os pilotos forasteiros. Para além do conhecimento que os locais têm do traçado, há outro fator específico que é o tipo de asfalto das classificativas, muito diferente daquele a que estamos habituados nos outros ralis”.

Este ano, com a participação do Kris Meeke vai ser quebrada a hegemonia dos pilotos madeirenses no seu rali?

“Creio que não, porque neste momento há dois conjuntos [piloto/carro/trabalho] muito difíceis de bater. Estamos a falar do Rali Vinho da Madeira, uma prova muito específica, na qual o Kris Meeke, salvo erro, participou apenas duas vezes e já há alguns anos e, portanto, para mim ele não será o candidato número um. O Alexandre Camacho e o Miguel Nunes são os grandes favoritos à vitória”.

Fonte: CPR