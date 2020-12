Bruno Magalhães: “A federação deveria ter ouvido as partes e em conjunto explorar soluções alternativas”

Como se calcula, Bruno Magalhães e o Team Hyundai Portugal não ficaram satisfeitos com este cancelamento, e entendem que se devia ter tentado fazer mais para que a prova se pudesse realizar mais para a frente. Falámos com Bruno Magalhães, que nos expressou a sua frustração com o sucedido: “Antes de mais gostaria de começar por dar os parabéns ao Armindo e ao Luís pelo título. No entanto, acho que todos os intervenientes mereciam que este campeonato terminasse de forma diferente, sendo um rude golpe para todos. Estivemos unidos, pilotos organizadores, federação, para levarmos este campeonato a bom porto, fizemos todos um trabalho espetacular durante o ano, os ralis foram-se fazendo mesmo quando outros desportos estavam parados e a verdade é que acabar assim um campeonato é muito mau, seja para nós que somos gravemente prejudicados, para patrocinadores, público também, pois toda a gente estava entusiasmada para um duelo e para a decisão do título. E nós tínhamos legítimas aspirações de pensar que podíamos chegar ao Algarve e ganhar o rali, como fizemos o ano passado, e portanto, não podendo, obviamente que isto é um frustração demasiado grande.

Foram feitos investimentos muito grandes por parte dos patrocinadores, e eu acho que o campeonato não podia acabar de maneira nenhuma desta forma. Não se compreende que após o diálogo mantido todo o ano, agora a federação não falou nem com pilotos, nem com equipas nem com marcas. independentemente da decisão final, a federação deveria ter ouvido todas as partes e em conjunto explorar soluções alternativas. Não o fez e soubemos da decisão pela internet, não tendo sequer tempo de falar com os patrocinadores que tornam este desporto possível.

Praticamente todos os desportos estão a competir, lá fora há provas em países com situação pior que a nossa, aqui não se consegue desde Aboboreira até janeiro organizar um último rali ou ter um plano B, quando todos sabíamos que no Algarve não se estavam a conseguir realizar ralis?

Parabéns ao Armindo (Araújo) e ao Luís (Ramalho) que não têm culpa nenhuma que o rali tenha sido cancelado, da mesma maneira que nós não tínhamos culpa nenhuma que o rali anterior, na Aboboreira tivesse sido cancelado. E aí éramos nós os campeões… obviamente que seria tremendamente injusto para eles caso isso acontecesse.

As marcas e os patrocinadores apostam em nós para haver corridas e espetáculo, quando não há é de lamentar.

A FPAK divulgou há uns meses que os campeonatos podiam ir até 31 de janeiro, obviamente que há nove meses ninguém queria que o campeonato fosse estendido para janeiro, mas face às circunstâncias, face aos regimes de exceção, face a tudo o que nós estamos a viver nas nossas vidas, era muito melhor encontrar uma solução alternativa, para podermos fazer um rali, exatamente da mesma forma que fez por exemplo o WRC, que não deixou o campeonato acabar assim. O WRC fez um rali fraco em Monza, mas fez. Ficámos estupefactos da federação anunciar o fim do campeonato sem falar com os pilotos.

Até podia a solução acabar por ser a mesma, mas não valia a pena tentarmos falar e refletir, ver se haviam ideias de forma a conseguir acabar um campeonato na estrada e haver esse espetáculo que o público estava à espera. Eu acho que todos merecíamos isto.

Se até houve regimes de exceção, porque não agora? Vou dar um exemplo: o campeonato da Madeira a nível de regulamentos não era homologado, porque não teve o número de provas necessárias. E a federação fez um regime de exceção e muito bem, para não estragar o campeonato, porque os pilotos não têm culpa, para não estragar o investimento dos pilotos, patrocinadores e homologou o campeonato mesmo contra os regulamentos. Foi uma decisão muito boa a favor dos ralis. E se fez isso com o CRM, porque é que agora não se procuraram alternativas? Eu acho que valia a pena tentar, tudo era melhor que isto!

