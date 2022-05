Bernardo Sousa tenta regressar ao CPR: ‘ataque’ ao título de 2023 | AutoSport

De acordo com declarações de Bernardo Sousa à RTP Madeira, o piloto madeirense pretende regressar ao Campeonato de Portugal de Ralis na segunda metade desta época de 2022, e com isso preparar o ‘ataque’ a um projeto a tempo inteiro em 2023, que lhe permita voltar a lutar pelo título. Recorde-se que no ano passado, Bernardo Sousa disputou cinco provas do CPR, aos comandos de um Skoda Fabia R5 bem menos evoluído que a concorrência e mesmo assim logrou obter dois pódios em cinco provas, no Rali de Portugal, onde lutou pelo triunfo e no ‘seu’ Rali Vinho Madeira, que terminou em terceiro do CPR. ficou claro a todos que, com outras condições, a possibilidade de fazer testes, terá de se contar com ele nas lutas lá na frente. Neste momento o piloto fala com potenciais patrocinadores, não se sabendo para já com que carro poderá regressar, sendo certo que será um Rally2 de última geração: “o meu objetivo é tornar-me bicampeão nacional, repetir o feito de 2010”, disse à RTP Madeira.