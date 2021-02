Bernardo Sousa pode regressar aos ralis

O AutoSport sabe que Bernardo Sousa está a tentar regressar aos ralis, e sabe também que o piloto madeirense, tem vontade de voltar a tentar ser Campeão de Portugal, o que conseguiu em 2010: “Sim, é verdade, estou a tentar o regresso. Para já há várias hipóteses em aberto, mas tenho que aguardar pelas respostas. Tinha em mente começar com as duas provas do Europeu de Ralis, previstas para Portugal, Fafe e Açores, disputar o Rali de Portugal, que não só é a melhor prova, mas também a que dá mais retorno, o que é também fundamental para os patrocinadores, mas com esta alteração de calendários tudo ficou um pouco mais difícil.

Seja como for, tanto o Campeonato de Portugal de Ralis quanto o Campeonato dos Açores de Ralis estão em cima da mesa, mas por agora tenho que aguardar. Tudo estava bem encaminhado, mas o adiamento do início do CPR e ERC colocaram tudo em causa. Vamos ver”, disse Bernardo Sousa ao AutoSport.