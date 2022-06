Bernardo Sousa no Rally de Lisboa | AutoSport

Bernardo Sousa está de regresso aos ralis, no Rally de Lisboa, aos comandos de um Citroën C3 Rally2 da Sports &You, e terá Jorge ‘Jet’ Carvalho a seu lado como co-piloto. O piloto madeirense, de 35 anos, regressa aos ralis depois de no ano passado ter realizado cinco provas do CPR, obtendo pódios em duas. Foi Campeão Nacional de Ralis em 2010, correu a nível internacional tendo inclusivamente vencido o Rali da Jordânia na categoria SWRC.

Segundo disse na passada semana aos microfones da TVI a ideia passa por disputar as restantes provas do CPR e lutar pelo título de 2023.

Bernardo Sousa regressa assim à competição no Rally de Lisboa, tripulando um carro que permitirá à equipa disputar as posições cimeiras e promete acrescentar qualidade à já extensa lista de inscritos desta prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo.

A prova realiza-se no próximo fim de semana, de 17 a 19 de junho.