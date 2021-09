Bernardo Sousa não sabe se faz mais ralis este ano | AutoSport

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Skoda Fabia R5) terminaram a prova no quinto lugar, o melhor que podiam aspirar em condições normais: “Acaba por ser um resultado bom. Não foi o que nós gostávamos, que era lutar pelo pódio, mas fizemos um rali em crescendo. Estávamos parados desde o Rali da Madeira, e foi uma prova nova para nós.

Nos troços em que o conhecimento não era tão importante, e onde não havia tanta sujidade, estivemos sempre muito perto, e na Power Stage ficamos a quatro segundos do melhor tempo, num troço em que se discutia a vitória portanto com um ritmo elevado. Portanto é um rali bastante positivo e estou bastante satisfeito. Gostei de fazer este rali, bastante difícil, muito técnico. Vamos ver se vamos às próximas provas, para já não está nada garantido. Dependíamos muito deste resultado, e agora vamos ver se as coisas melhoram e se acontece algum ‘milagre’”, disse.