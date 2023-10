Bernardo Sousa fora do Rali Vidreiro/Centro de Portugal | AutoSport

Uma saída de estrada num teste pré-prova já muito perto do arranque do rali foi suficiente para que Bernardo Sousa e José Janela tenham que ficar de prova no arranque da prova. Os danos no Citroën C3 Rally2 da Sports & You afiguram-se impossíveis de resolver antes do arranque do evento e nesta altura conseguir um outro carro era uma tarefa pouco menos que impossível.

Muito azar para uma dupla tem tem vindo a andar muito bem no asfalto, bom momento que foi interrompido pelo acidente no Rali da Água quando a dupla se despistou em reta devido à muita chuva que assolava a zona de Chaves. A época termina mais cedo, o que é pena pois poderiam bons protagonistas neste decisivo rali.