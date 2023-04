Bernardo Sousa e a perda de Craig Breen: “são coisas bem difíceis de digerir…” | AutoSport

Bernardo Sousa marcou presença na apresentação do Rali de Portugal, confirmou que vai estar presente no Rali Terras d’Aboboreira, pois apesar do carro ter ficado muito danificado depois do sucedido no Rali do Algarve que e que depois do seu despiste, outro carro bateu no C3 Rally2 e danificou-o muito. Revelou que ele e Inês Veiga (que já não vai ser sua navegadora daqui para a frente) já estão bem, e falou também do difícil que é para os colegas e adversários, lidarem com uma perda como a de Craig Breen

FOTO AIFA/Rui Reis