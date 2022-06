Bernardo Sousa de regresso ao CPR | AutoSport

A possibilidade existia, a vontade também, mas pelos vistos já estão de novo reunidas as condições para que Bernardo Sousa regresse aos ralis, possivelmente já na próxima prova do CPR, o Rali de Castelo Branco, embora isso seja algo a confirmar pelo piloto.

Segundo disse, aos microfones da TVI a ideia passa por disputar as restantes provas do CPR e lutar pelo título de 2023. Vamos aguardar que o piloto nos diga o quê e como pretende fazer. Seja como for, é uma excelente notícia para os ralis.

