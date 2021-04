Bernardo Sousa de regresso ao CPR: Evoluir para regressar ao nível que já mostrou

Bernardo Sousa e Víctor Calado testaram pela primeira vez o Skoda Fabia R5 tendo em vista o seu regresso ao CPR este ano. O contacto inicial entre piloto e os pneus Kumho que vai utilizar deu-se em Albergaria dos Doze, mais o mais importante é o regresso confirmado do Campeão nacional de 2010: “estou muito feliz por estar de regresso. A paragem foi longa, mas útil para ponderar atitudes e colocar de novo o foco na entrega máxima à competição. Sinto-me muito bem, física e emocionalmente e totalmente preparado para ir à luta!”.

FOTO José Miguel MartinsVeddacom



Quanto a objetivos, o piloto não esconde que “sempre que entro num rali é para tentar vencer. No entanto, sei bem do alto nível que o campeonato tem, e de que vou enfrentar adversários muito bons, que têm muito ritmo, conhecem muito bem as provas e eu tenho ainda de fazer uma evolução até chegar ao nível que já provei ter. Por agora vamos para estes três ralis e como objetivo maior será terminar as provas, tentando ainda rodar sempre dentro do Top 5. Eu o Victor vamos dar tudo em cada especial!”, mostrando-se ainda “muito confiante no nível de competitividade do nosso Skoda Fabia R5 e sendo ainda um fator extra de motivação esta nova aposta nos Kumho”.

Após este primeiro contacto, Bernardo Sousa realçou a sua “satisfação com o trabalho realizado. Estou impressionado com os Kumho. Vinha com uma expetativa alta e saio desde teste confiante nos pneus e na sua performance. Mas poderemos melhorar significativamente, após realizarmos mais quilómetros e conseguirmos assim adaptar o setup do Skoda. Seremos competitivos com estes pneus!”.

Bernardo Sousa e Victor Calado iniciarão a sua época já no Rali Terras D’Aboboreira, estando também assegurada a presença no Vodafone Rali de Portugal e no Rali de Castelo Branco.