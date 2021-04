Bernardo Sousa confirma regresso aos ralis

A notícia anterior referia “pode regressar” mas felizmente para os adeptos dos ralis agora é “regressa mesmo”. Bernardo Sousa vai regressar aos ralis, já no Rali Terras d’Aboboreira aos comandos do seu Skoda Fabia R5 da BS Motorsport. O piloto madeirense tem para já previsto marcar presença no Rali Terras d´Aboboreira, Rali de Portugal e no Rali de Castelo Branco. Há ainda várias hipóteses em aberto, o objetivo é regressar a 100% ao CPR em 2022. Para já, o Rali Terras d’Aboboreira passa a contar com mais um forte candidato aos lugares cimeiros da prova.