Basso e Campedelli podem melhorar plantel do Rali da Madeira | AutoSport

É possível que os italianos Giandomenico Basso, bicampeão europeu de ralis e quatro vezes vencedor do “Vinho da Madeira”, e Simone Campedelli (8º em 2022) venham a regressar este ano ao Rali Vinho da Madeira, segundo foi possível apurar junto do Clube Sports da Madeira, organizador do evento que integra também o calendário do FIA European Rally Trophy.

“Gostaríamos de contar com pilotos estrangeiros e, nesse sentido, de conciliar dois fatores: que tenham já participado no ‘Vinho Madeira’ e que sejam reconhecidamente rápidos. Um dos nossos problemas prende-se com o ‘budget’, que é curto e não permite grande margem de manobra. De qualquer modo, ainda estamos numa fase preliminar das negociações…”, adiantou Paulo Fontes, presidente da Comissão Organizadora.