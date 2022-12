Azores Rallye regressa ao CPR em 2024 | AutoSport

Apesar do Azores Rallye ter perdido o seu lugar no Europeu de Ralis e no Campeonato de Portugal de Ralis deste ano a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e o Grupo Desportivo Comercial estão a trabalhar, pelo menos, para o regresso da prova insular ao campeonato português de ralis no próximo ano. Segundo um comunicado do Grupo Desportivo Comercial, clube organizador do Azores Rallye: “FPAK e GDC reuniram nas passadas semanas para congregar esforços que garantissem o rápido regresso do Azores Rallye ao mais alto patamar nacional do desporto automóvel, em virtude de este não integrar o Campeonato de Portugal de Ralis de 2023.

Esta estreita colaboração resultou na confirmação de que, já em 2024, a prova insular estará de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis, numa garantia deixada pelo próprio Presidente da entidade federativa”, lê-se no comunicado do GDC.

Já Ni Amorim, Presidente da FPAK, assegura que se os pilotos forem apoiados, a prova regressa ao CPR: “o Azores Rallye é uma prova de referência a nível nacional e internacional, não só pelas suas características competitivas como organizativas, pelo que é importante dar-lhe o devido destaque e proporcionar aos pilotos que competem no CPR a maior diversidade em termos de competição.

No entanto, para que seja uma realidade é preciso que as condições apresentadas em termos mediáticos e de apoio aos pilotos se concretizem. Acredito que o GDC vai trabalhar para que tudo esteja em conformidade de forma a que o Azores Rallye regresse ao patamar que merece e no qual se destacou nos últimos anos”, disse.

O Grupo Desportivo Comercial assegura que “as melhores provas devem pertencer aos melhores campeonatos”, e lamenta “que em 2023 não tenha sido possível dar continuidade à permanência no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, após todos os esforços efetuados em 2022 para que através de um conjunto de apoios logísticos fosse possível ter os melhores pilotos do país numa prova com a qualidade, o prestígio e a relevância mediática que lhe é reconhecida”, refere o GDC em comunicado, confirmando ainda que a prova terá cariz internacional em 2023: “O Azores Rallye irá assim regressar ao panorama nacional de ralis em 2024, sendo que em 2023 integrará o Campeonato dos Açores de Ralis, o Troféu de Ralis de Terra dos Açores e ainda uma competição internacional, cujo anúncio está para breve.”