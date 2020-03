Azores Rallye: GDC e Eurosport atentar ao evoluir da situação do Covid-19

Com tudo o que se está a passar pelo mundo como consequência do surto do novo coronavírus, o Azores Rallye não é exceção e por isso o Grupo Desportivo Comercial, organizador da prova e o Promotor, o Eurosport Eventos estão atentos ao evoluir da situação do Covid-19. Até aqui nada está previsto poder afetar a realização da prova, mas este é uma situação que se desenvolve de dia para dia e é certo que as duas entidades irão seguir as recomendações de segurança que lhes cheguem das entidades oficiais, pelo que a questão pode mudar de um dia para o outro. De resto, está tudo a ser preparado para que o evento se desenrole sem perturbações.