Azores Rallye: Erik Cais junta-se a Mikkelsen, Veiby e Loeb | AutoSport

Depois de Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia RS Rally2), Ole Christian Veiby (Skoda Fabia RS Rally2) e Sebastien Loeb (Skoda Fabia RS Rally2), agora foi a vez de Erik Cais ser confirmado no 57º Azores Rallye, prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial que tem lugar a 31 de março e 1 de abril.

O piloto checo guiará na ilha de São Miguel o Skoda Fabia RS Rally2, da equipa Orsak Rally Sport, que já utilizou nas duas provas em que esteve este ano. Em 2023, Cais alinha pela terceira vez no rali açoriano em que esteve presente em 2019 com um Ford Fiesta R2T e em 2021 com um Ford Fiesta R5 Mk II.

Com 23 anos de idade, Erik nasceu em 1999 nos arredores de Zlin, cidade checa em que está sediado o Barum Czech Rally e existe uma grande paixão pelo automobilismo de estrada. A sua estreia aconteceu em 2018 com um Opel Adam Cup e nessa época em mais 10 ralis com um Peugeot 208 R2. No ano seguinte transitou para o Ford Fiesta R2T, alinhou no ERC Junior e, no final da temporada, venceu o ERC3 na Hungria.

Em 2020 passou para os comandos de um Ford Fiesta R5 Mk II e obteve as suas duas primeiras vitórias absolutas. Nos dois últimos anos, sempre com a mesma viatura, juntou os campeonatos europeu e checo a algumas aparições em provas do WRC e foi o melhor do WRC2 Junior no Rali de Monte Carlo do ano passado. Em 2023 a sua maior aposta volta a ser o campeonato mundial. É um dos pilotos com melhor ritmo competitivo à entrada do Azores Rallye pois já teve duas participações este ano.