Azores Rallye em novembro e candidato ao CPR 2025

Falou-se muito da ausência de notícias do Rali dos Açores deste ano, mas o Grupo Desportivo Comercial (GDC) estava a trabalhar e agora já é conhecido o seu futuro próximo: a prova realiza-se a 15 e 16 de novembro, e encerra o Tour European Rally (TER) Series, Campeonato dos Açores de Ralis e Troféu de Ralis de Terra dos Açores. Segundo se sabe, a prova vai ter alterações significativas no seu percurso, mantendo, no entanto, as zonas icónicas como as Sete Cidades, Tronqueira e Graminhais, por exemplo.

No ano passado a prova contou com a presença – e com o triunfo – de Sebastien Loeb, ao volante de um Skoda Faia RS Rally2, e ainda de Andreas Mikkelsen, Erik Cais, Nil Solans, Ole Christian Veiby, pelo que resta aguardar as surpresas deste ano.

O clube pretende voltar a organizar uma “edição memorável do Azores Rallye”, e em comunicado, os responsáveis asseguram que “a equipa está motivadíssima para enfrentar este que é o primeiro e enorme desafio desportivo deste conjunto, depois do adiamento, pelos motivos dados a conhecer, da prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis e para o Troféu de Ralis de Terra dos Açores”, nomeadamente o Além Mar Rali que estava calendarizado para o passado mês de junho.

O comunicado do GDC, refere ainda que o clube está no terreno a trabalhar para colocar de pé a prova que também é candidata a integrar o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis em 2025.