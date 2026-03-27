Azores Rallye 2026 adiado para novembro

Prova abandona data de maio para reforçar candidatura ao CPR

O Azores Rallye 2026, inicialmente marcado para 1 e 2 de maio, foi adiado para novembro, em data ainda a definir, anunciou o Grupo Desportivo Comercial (GDC), organizador da prova. A decisão, tomada em articulação com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), pretende garantir um pelotão mais forte e condições desportivas e organizativas consideradas essenciais para a ambição de integrar o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Mas as razões podem ser mais profundas que isso…

Calendário apertado e objetivo claro: valorizar a prova

De acordo com o comunicado do GDC, o adiamento resulta de “uma análise cuidada ao enquadramento do calendário desportivo nacional” e da constatação de que a proximidade com outras provas de relevo limita a disponibilidade de equipas e pilotos. Em causa está um evento que procura “devolver ao Azores Rallye o protagonismo e relevância que marcaram a sua história no desporto automóvel português”, sublinha a direção do clube.

Como dizem os ingleses, a frase: “uma análise cuidada ao enquadramento do calendário desportivo nacional” – “speaks volumes”. Quer isto dizer, que esta pode ter sido uma decisão estratégica FPAK/GDC face à possibilidade de ter de haver ‘mexidas’ futuras no calendário do CPR ainda este ano.

Sendo o Azores Rallye uma prova candidata à integração no CPR, a organização considera “fundamental assegurar uma participação alargada e competitiva, tanto a nível regional como nacional”, bem como reunir condições que elevem a qualidade desportiva e a projeção mediática do rali. “Entendemos que o adiamento permitirá criar um enquadramento mais favorável para atingir estes objetivos e reforçar o posicionamento futuro do Azores Rallye”, sustenta o GDC, defendendo que a mudança para novembro abre espaço a um pelotão mais robusto e a uma operação logística mais sólida.

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Impacto no panorama regional e nacional

No contexto do Campeonato dos Açores de Ralis, o Azores Rallye é uma das provas de referência do calendário, disputada em São Miguel e com histórico de grande atenção mediática e desportiva. Ao empurrar a prova para o final do ano, o organizador procura evitar sobreposições com outras rondas e mitigar o desgaste financeiro e operacional das equipas, sobretudo as que dividem programas regionais e nacionais.

Fontes ligadas ao pelotão açoriano sublinham que a decisão pode beneficiar a competitividade: com menos choques de datas, aumenta a probabilidade de presença de equipas continentais e de nomes com maior peso mediático, fator relevante para uma prova que pretende afirmar-se como candidata ao CPR a partir de 2026.

Rali de Ponta Delgada mantém-se na data

Apesar do ajuste, o GDC esclarece que o Rali de Ponta Delgada se mantém na data previamente definida, sem qualquer alteração. A manutenção desta prova no calendário é vista como um sinal de estabilidade organizativa, num ano em que a região dos Açores reforça o número de ralis e procura consolidar a sua imagem enquanto palco de eventos motorizados de alto nível.

“O Grupo Desportivo Comercial continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as entidades envolvidas, de forma a garantir que o Azores Rallye 2026 corresponda aos mais elevados padrões organizativos e desportivos”, assegura a direção, deixando a promessa de um regresso em novembro com um evento mais forte, competitivo e alinhado com as exigências de um futuro lugar no Campeonato de Portugal de Ralis.

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Aqui fica o comunicado na íntegra

Adiamento do Azores Rallye

O Grupo Desportivo Comercial (GDC), entidade organizadora do Azores Rallye, informa que a edição inicialmente agendada para os dias 1 e 2 de maio de 2026 será adiada para o mês de novembro de 2026, em data a confirmar oportunamente, em articulação com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Esta decisão resulta de uma análise cuidada ao enquadramento do calendário desportivo nacional, bem como da necessidade de garantir as melhores condições competitivas e organizativas para a prova.

A proximidade com outras competições de relevo do panorama nacional limita a disponibilidade de participação de equipas e pilotos, fator determinante para um evento que pretende devolver ao Azores Rallye o protagonismo e relevância que marcaram a sua história no desporto automóvel português.

Importa ainda salientar que, sendo o Azores Rallye uma prova candidata à integração no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), é fundamental assegurar uma participação alargada e competitiva, tanto a nível regional como nacional, bem como reunir todas as condições que valorizem a qualidade desportiva e a projeção da prova.

Neste sentido, o GDC entende que o adiamento permitirá criar um enquadramento mais favorável para atingir estes objetivos e reforçar o posicionamento futuro do Azores Rallye.

Importa ainda referir que o Rali de Ponta Delgada se mantém na data previamente definida, não sofrendo qualquer alteração.

O GDC continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as entidades envolvidas, de forma a garantir que o Azores Rallye 2026 corresponda aos mais elevados padrões organizativos e desportivos.

A Direção

Grupo Desportivo Comercial