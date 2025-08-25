Ascensão no asfalto: O percurso de Hugo Lopes com a Hyundai em 2025

A temporada de 2025 marcou um ponto de viragem na carreira de Hugo Lopes, com a sua integração na Hyundai Junior Team FPAK. Proveniente das competições de duas rodas motrizes, o jovem piloto, acompanhado por Magda Oliveira, assumiu o volante do Hyundai i20 N Rally2, numa aposta estratégica da marca coreana e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para desenvolver novos talentos no panorama dos ralis nacionais.

O programa inicial contemplava três provas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR): o Rali Serras de Fafe, o Rali de Castelo Branco e o Rali da Água. Lopes expressou um enorme orgulho e sentido de responsabilidade perante esta oportunidade, encarando-a como a concretização de um sonho e um passo fundamental para a sua evolução, com o objetivo de, no futuro, ambicionar patamares superiores. O apoio de uma estrutura de topo, incluindo a mentoria de Dani Sordo, campeão mundial de ralis, foi sublinhado como uma mais-valia crucial para o seu crescimento.

A estreia em Fafe, uma prova notoriamente desafiante e sob condições meteorológicas adversas, revelou-se um “exame” exigente para Lopes. Após testes produtivos que evidenciaram uma rápida adaptação à tração integral e ao novo carro, a sua participação foi, contudo, encurtada por um incidente com uma pedra, que danificou a suspensão. Apesar do abandono precoce, o foco manteve-se na acumulação de quilómetros e na aprendizagem contínua, em condições que o próprio descreveu como “a mais desafiante” para uma estreia.

O regresso à competição deu-se no Rali de Castelo Branco, onde a dupla Lopes/Oliveira demonstrou o seu potencial nos pisos de asfalto. Com uma performance sólida, terminaram a prova na sétima posição, evidenciando uma adaptação notável ao Hyundai i20 N Rally2 e a capacidade de se colocar entre os pilotos portugueses mais rápidos. Lopes manifestou satisfação com o resultado e a confiança de que os próximos ralis trarão ainda melhores exibições.

Uma oportunidade inesperada levou Hugo Lopes ao Rali Vinho Madeira, uma prova de elevada exigência e um dos seus ralis favoritos. Embora não fizesse parte do plano inicial, esta participação foi encarada como uma “universidade”, um palco crucial para aprofundar a sua experiência e compreensão do carro em condições extremas. O objetivo primordial foi a evolução e a acumulação de quilómetros, essenciais para preparar uma temporada completa em 2026. Lopes demonstra agora otimismo para o Rali da Água, antecipando uma prova mais favorável às características do seu Hyundai.

A trajetória de Hugo Lopes em 2025, marcada pela transição para os Rally2 e pela integração numa equipa oficial, reafirma-o como uma das grandes promessas dos ralis portugueses. Com um palmarés já consolidado nas categorias júnior e de duas rodas motrizes — Campeão Portugal de Ralis Júnior (2023 e 2024), Vencedor European Rally Trophy Junior (2024), Vencedor Peugeot Rally Cup Portugal (2024) —, e agraciado com o Prémio Piloto Revelação FPAK 2024, Lopes demonstra o talento e a dedicação necessários para ambicionar o topo, ciente de que “o mais importante é evoluir e no futuro ambicionar por algo mais”.