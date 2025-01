As principais alterações nas regras dos ralis em Portugal para 2025

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) divulgou recentemente os diversos regulamentos do Campeonato de Portugal de Ralis e das principais competições de estrada, sendo que há sensíveis alterações regulamentares para os ralis em Portugal no ano de 2025. As novas regras visam, como sempre, tentar melhorar as competições, ajustando detalhes que foram sendo notados ao longo do tempo. Tudo junto, há algumas novidades significativas. Aqui ficam os pontos principais:

Aumento da distância das Provas Especiais de Classificação (PEC)

A distância máxima das PEC foi ampliada para 110 km, um aumento que dá mais ‘latitude’ aos organizadores para incluir nos seus percursos, troços mais competitivos, pois quanto maior for a quilometragem da prova e/ou das PEC, maior liberdade existe para incluir melhores percursos.

Simplificação dos processos de Verificações Administrativas e Técnicas

As verificações administrativas e técnicas passam a ter processos mais simples e eficientes, com o objetivo de reduzir burocracias e acelerar o cumprimento das exigências regulamentares.

Eliminação do Número Máximo de PEC

Deixa de existir um limite máximo para o número de Provas Especiais de Classificação, permitindo maior flexibilidade na elaboração dos programas de cada rali.

Ajustes nos Reconhecimentos

Haverá ajustes no programa de reconhecimentos, incluindo novas restrições de velocidade. A medida visa melhorar a segurança e reduzir o impacto ambiental durante os reconhecimentos.

Abolição do Qualifying e reformulação do Shakedown

O sistema de Qualifying será abolido. O shakedown passa a ter duração mínima de 180 minutos, com novas regras para a ordem de partida, que será definida com base na classificação do campeonato.

Ordem de partida reformulada

A ordem de partida para os ralis será organizada por grupos, de acordo com o artigo 17.2.3 PER, estabelecida pela Direção de Prova, seguindo a seguinte ordem:

Classificados nos 10 primeiros lugares, da classificação absoluta do CPR

Restantes viaturas RC2 inscritas

Viaturas RGT

Viaturas RC3

Classificados nos 7 primeiros lugares do CPR2RM

Classificados nos 5 primeiros lugares da classificação absoluta do CPromoR Durante o evento, a ordem inicial será baseada na classificação do campeonato.

City Stage como alternativa à Super Especial

As provas City Stage passam a ser consideradas alternativas às tradicionais Super Especiais, aumentando a possibilidade de integrar cenários urbanos nos ralis e tirando dos concorrentes tanto ónus do risco, privilegiando-se desta forma o espetáculo para o público, que é verdadeiramente o que mais importa neste tipo de troços.

Novas designações nos Campeonatos Regionais

Os campeonatos regionais de ralis passarão a ser denominados como Norte, Centro e Sul, substituindo a atual designação ‘Start’. A mudança reflete uma organização mais clara e acessível para os participantes e fãs, tal como existiu até 2021.

Reformulação das Taças de Clássicos e RGT

As competições de Clássicos e RGT deixam de ser campeonatos e passam a ser disputadas em formato de Taça, proporcionando uma abordagem mais flexível e inclusiva para estas categorias.

Há muito mais alterações de pormenor, estas são as mais relevantes.