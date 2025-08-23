As mais lidas de 2025: Polémica da gasolina no CPR
Foi uma das histórias que mais deu que falar neste ano 2025. A alteração provisória ao regulamento do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) relativamente ao combustível admissível motivou forte contestação por parte da ARC Sport. Augusto Ramiro acusou a FPAK de ter decidido “em cima da hora” e apontou falta de diálogo, acrescentando que o único contacto recebido partiu de José Pedro Fontes, “sem legitimidade para tratar de assuntos que dizem apenas respeito à Federação”.
Perante estas declarações, José Pedro Fontes reagiu ao AutoSport, justificando a sua intervenção: “A única razão pela qual falei com a Racing 4 You e a ARC Sport foi após ter sido contactado pelo Armindo Araújo sobre o problema do novo Skoda Evo 2025, que não tem mapa para a gasolina ETS LPC4. Na qualidade de presidente da Associação de Pilotos de Ralis, tentei encontrar uma solução para que todos pudessem correr.”
Fontes garante que atuou apenas como mediador, recordando que apenas a Panta deu garantias de fornecimento de combustível suficiente para o Rali de Castelo Branco. Sublinhou ainda que, se agisse de má-fé, teria beneficiado com a ausência dos Skoda, principais rivais da sua estrutura, a Sports & You.
Armindo Araújo confirmou esta versão, destacando o papel de Fontes: “Ele teve uma grande atitude. Já sabíamos que esta questão iria criar problemas, porque a P1 faliu e as marcas não estão a desenvolver carros para esta gasolina 100% sintética. Foi decidido que todos usariam a mesma gasolina para não haver vantagens injustas, e a única fornecedora disponível era a Panta.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI