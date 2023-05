Armindo Araújo: “Vinte anos passaram desde que consegui a primeira vitória no Rali de Portugal” | AutoSport

Armindo Araújo garantiu, ao terminar a última etapa do Rali de Portugal, subir pela décima segunda vez ao pódio com o “título” de melhor piloto português na prova organizada pelo ACP, o quinto consecutivo para a dupla campeã nacional que já tinha garantido, na sexta-feira, a vitória para o Campeonato de Portugal de Ralis.

Com a missão de terminar as especiais de hoje e subir ao pódio em Matosinhos, o piloto de Santo Tirso imprimiu uma toada bastante calma e de forma natural concretizou o segundo grande objetivo, num rali que teve um sabor muito especial. “Vinte anos passaram desde que consegui a primeira vitória, das três absolutas no Rali de Portugal e é com muita satisfação que termino a minha décima oitava participação nesta prova com mais duas conquistas. A vitória entre os concorrentes do CPR e ser a melhor dupla portuguesa é um resultado excelente para quem, há dois meses, nem sabia se podia alinhar. Já tínhamos demonstrado em Amarante que regressamos fortes e aqui conseguimos provar isso mesmo. Estamos verdadeiramente contentes”, disse no final Armindo Araújo.

Numa prova muito longa e que causou problemas a quase todo o pelotão, a dupla do Skoda Fabia Rally 2, preparado pela TRF foi das poucas equipas nacionais que conseguiu disputar todas as dezanove especiais, “Não tivemos um rali isento de problemas, mas penso que fizemos uma excelente gestão entre a rapidez e a poupança mecânica do nosso carro. Isso permitiu-nos defender quando foi preciso e atacar quando era necessário. Foi mais um rali onde toda a equipa fez um excelente trabalho e onde cumprimos, totalmente, aquilo que traçamos à partida. Terminamos a fase de terra e chegamos a meio do campeonato. Agora vamos começar a preparar a fase de asfalto para conseguirmos continuar a lutar pelas vitórias”, afirmou ainda Armindo Araújo.

O Campeonato de Portugal de Ralis regressa entre os dias 30 de junho e 1 de julho com a realização do Rali de Castelo Branco, a quinta prova da temporada 2023, a primeira em pisos de asfalto