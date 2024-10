Armindo Araújo vence Rali Vidreiro , Kris Meeke: “We are the Champions, my friends…”

Não é Queen, é o King! Kris Meeke não pode ser oficialmente apelidado Campeão de Portugal, mas para nós é! O piloto irlandês ultrapassou tudo e todos, e depois de um rali dificílimo em que lhe sucedeu um pouco de tudo, recuperou na estrada o suficiente para assegurar os pontos que precisava para se sagrar o vencedor do campeonato. Para nós o campeão!

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) vencem o Rali Vidreiro com 1.8s de avanço para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), depois de mais uma fabulosa luta entre ambos, mas com o terceiro lugar de Kris Meeke e com o provável triunfo do irlandês na PowerStage soma os pontos que precisa para confirmar o título.

Armindo Araújo termina o ano com três vitórias, leva a luta pelo título até à PowerStage do último rali e foi claramente o melhor português durante todo o ano, fazendo pelo meio uma das melhores épocas que lhe vimos fazer.

José Pedro Fontes termina o ano mais uma vez a lutar pelo triunfo, faltou-lhe uma pontinha de sorte, por exemplo na Madeira, mas continua a mostrar que pode continuar no CPR pois tem ainda muito para dar como piloto de ralis.

Grande prova de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo), que ‘aguentou’ o terceiro lugar até à PowerStage, fazendo uma prova muito boa, não só pela classificação, mas essencialmente pelo andamento que evidenciou. Termina o ano claramente em alta a querer chegar-se mais acima em termos competitivos, como já anda a ‘prometer’ há algum tempo.

Não correu bem o campeonato deste ano a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), e nesta prova muita coisa lhes correu mal, depois da penalização que ele e Kris Meeke receberam por erro de percurso. Voltou a ser penalizado devido a um engano na PowerStage, mas a partir daí puxou dos galões e fez uma prova de trás para a frente, terminando no quinto posto.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo) terminam com um sexto posto uma época de aprendizagem, mas num curso-rápido, pois ‘aprenderam’ o suficiente para já não estarem muito longe do top 5.

Gonçalo Henriques Campeão das 2RM

Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4) vencem nas duas rodas motrizes do CPR com o piloto a alcançar o bicampeonato. Depois de há dois anos ter despontado no FPA Junior Team dois grandes anos nas 2RM que terminaram com dois títulos. Um jovem que está a dar os passos certos e que devia agora ter condições para outros voos, mais altos, porque já mostrou ter potencial para muito mais.

Depois do triunfo na Peugeot Rally Cup Portugal, e da possibilidade de fazer o mesmo na Peugeot Rally Cup Ibérica, Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) foram segundos nas 2RM do CPR.

