Armindo Araújo reconhecido com Diploma pelo ‘European Fair Play Movement’ | AutoSport

O Júri do Prémio EFPM, European Fair Play Movement decidiu premiar várias personalidades, organizações e campanhas, e vários portugueses entre os galardoados com Diplomas de Reconhecimento, entre eles, Armindo Araújo.

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting atribuiu a Armindo Araújo o ‘Cartão Branco’, distinção pedagógica que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva. A sua conduta nas vitórias e nas ‘derrotas’ teve o reconhecimento por parte da FPAK, enaltecendo o que se assistiu nos Rali Terras D’Aboboreira e no Vodafone Rally de Portugal, em que a primeira coisa que fez foi parabenizar, respetivamente, Miguel Correia e Ricardo Teodósio, concorrentes diretos no CPR, pelas suas vitórias: “Esta é a minha forma de estar no desporto automóvel e espero ser um exemplo, sobretudo para os mais jovens desportistas. Sinto-me muito honrado com a distinção”, escreveu Armindo Araújo nas suas redes sociais.

Agora o European Fair Play Movement, num Júri compopsto por Danira Bilic (CRO), Raymonds Bergamis (LAT), Alena Kanova (SVK), Rinaldo Orland (ITA), Ryszard Stadniuk (POL) sob a liderança de Katarina Raczova (SVK), decidiu atribuir Diplomas de Reconhecimento a todos os candidatos aos Prémios FP, como reconhecimento das suas acções, bem como a Placa de Mérito e Diploma Europeu de Fair Play, feita sob os auspícios dos Comités Olímpicos Europeus a Radu Fruntes (ROU) pelas numerosas iniciativas para a preservação dos valores éticos no desporto e para a promoção dos ideais do Fair Play e para o Club Anneessens 25 (BEL) pelo desenvolvimento de acções de solidariedade.

O Diploma Europeu de Fair Play foi entregue ainda a Athanasios Prodromou (GRE), por um comportamento exemplar inspirado nos valores do humanismo e do Fair Play, Mamanet Áustria (AUT) devido à realizaão e atividades extraordinárias, o prémio “Fair Play Special” da EFPM foi para Jonas Vingegaard (DEN), por um gesto notável de Fair Play e espírito de equipa, o prémio “Fair Play Vox” da EFPM, atribuído sob os auspícios da AIPS Europe foi para Sportska televizija – Sport TV (CRO) pela para a promoção dos valores éticos e dos ideais do Fair Play no desporto e na vida quotidiana, os Prémios “Spirit of Fair Play” da EFPM foram para Eunice Mortágua (POR) por ato de humanismo, responsabilidade e Fair Play, Federação de Badminton do Azerbaijão (AZE) por iniciativas para a preservação dos valores éticos e dos ideais do Fair Play, Ismet Karababa (TUR), pela promoção da importância da ética no desporto e Janis Kaupe (LAT), devido à promoção da importância da ética no desporto.

O prémio “Fair Play Flame” da EFPM (a um atleta ou a uma equipa com menos de 18 anos) foi para Aleks Švelc (SLO) – por um gesto notável de “Fair Play.

Por fim, os Diplomas de Reconhecimento foram para:



Armindo Araújo (POR)

Alexis Boitte (BEL)

Rosanna Clemente (ITA) U18

Federação Croata do Desporto Escolar e Goran Jukić (CRO)

Eric Deleux (BEL)

Tom Distave (BEL) U18

Edoardo Ferrari (SMR) U18

Ivan Grubić e Ivor Zekan (CRO) U18

Joy Jouret (BEL)

Keevin Malcourant (BEL)

Rebeldes Molenbeek (BEL)

NoManipulação (AUT)

Cristiana di Pietrantonio (SMR)

Pedro Raposo (POR)

SC Thimister Volley (BEL)

Ibrahim Yildiran (TUR)