Armindo Araújo pode regressar no Rali Terras d’Aboboreira: “tudo no bom caminho” | AutoSport

Já lá vão duas semanas depois do grande acidente que tiveram Armindo Araújo e Luís Ramalho no Rali Serras de Fafe, que os deixou com algumas mazelas, que têm vindo a debelar, no sentido de recuperarem e voltar às competições o mais rapidamente possível.

O Rali do Algarve e a Baja TT Dehesa Extremadura, próximas provas do CPR e CPTT, que se realizam respetivamente na próxima semana (Rali do Algarve) e a 15/16 de abril (Baja TT Dehesa Extremadura) estão fora de hipóteses para o regresso, mas o Rali Terras d’Aboboreira que se realiza a 28 e 29 de abril é a prova mais provável para o regresso, se tudo continuar a correr bem com a recuperação de ambos, tal como tem sucedido até aqui: “a recuperação tem corrido bem, a mim e ao Luís, eu tenho feito um programa intensivo de fisioterapia, já fui operado à mão, as coisas estão todas no bom caminho, por isso acredito que dentro de algum tempo poderei sonhar em voltar às corridas. Quero que fiquem tranquilos porque irei estar cá para corridas futuras, para lutar por vitórias, campeonatos, e tudo segue no caminho que tem se seguir, obrigado a todos pela vossa preocupação, eu vou dando notícias”, disse Armindo Araújo no seu Instagram.