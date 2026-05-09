Armindo Araújo perto de novo ‘título’ de Melhor Português no Rali de Portugal

Armindo Araújo (Škoda Fabia Rs Rally2) terminou o segundo dia do Rali de Portugal mais de oito minutos na frente de Paulo Neto (Škoda Fabia Rs Rally2) com Ricardo Filipe-Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2) a 37 minutos e Hélder Miranda (Peugeot 208 Rally4) a 52m13s. Diogo Marujo (Škoda Fabia Evo Rally2) chegou ainda a rodar no terceiro lugar, mas ficou pelo caminho.

Neste contexto, Armindo Araújo e Luís Ramalho estão mais próximos de conseguir um dos objetivos traçados para a prova do ACP, elegível para Campeonato do Mundo de Ralis.

Depois do azar que marcou o dia de ontem, o piloto de Santo Tirso iniciou as classificativas nortenhas, focado em chegar, o mais rápido possível, à primeira posição entre os portugueses. “Não começamos o dia como líderes entre as equipas nacionais, mas queríamos chegar a esse lugar o mais rápido possível. Entramos bem, com um bom ritmo e após a passagem por Cabeceiras de Basto conseguimos alcançar essa posição. A partir daí fomos mantendo uma toada rápida, mas com uma boa margem de segurança, uma vez que a chuva acabou por trazer algumas dificuldades e um pequeno erro poderia custar caro”, disse no final Armindo Araújo.

Com quatro especiais pela frente no dia de amanhã, a dupla do Skoda Fabia RS quer manter-se focada no pódio final de mais uma edição do Rali de Portugal. “Podemos voltar a ser, pela oitava vez consecutiva a melhor equipa portuguesa e isso é, para nós uma grande satisfação. Vamos continuar a manter a concentração nas classificativas que ainda temos pela frente e procurar subir ao pódio para terminar este rali com um dos objetivos cumpridos”, disse ainda. O derradeiro dia do Rali de Portugal terá duas passagens por Vieira do Minho e Fafe, sendo a última especial a Power Stage que encerrará a edição 2026 da prova organizada pelo ACP.