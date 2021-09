Armindo Araújo: “partir para a estrada na primeira posição era o principal objetivo” | AutoSport

Armindo Araújo foi o piloto mais rápido no final das três provas especiais de classificação da primeira etapa do Rali da Água – CIM Alto Tâmega e parte para o segundo dia na primeira posição da geral.

Numa etapa curta, mas com cerca de trinta quilómetros cronometrados, o piloto do Skoda Fabia R5 Evo, acompanhado por Luís Ramalho, conseguiu bater toda a concorrência e liderar desde a primeira especial. “Entramos muito fortes e conseguimos ser rápidos nestas difíceis especiais e com isso partir amanhã para a estrada na primeira posição que era, para hoje, o nosso principal objetivo”, disse Armindo Araújo na chegada ao final da etapa.

Para amanhã estão reservadas mais seis especiais de classificação, onde o piloto de Santo Tirso espera “continuar a liderar e chegar ao final do rali na posição que nos encontramos agora. Os nossos adversários estão também muito fortes, mas vamos continuar a lutar com toda a força para vencermos”, afirma.

O Rali da Água/Alto Tâmega terá no dia de amanhã, domingo, mais 74,96 km disputados ao cronómetro, com a primeira classificativa marcada para as 9h37 e a Power Stage, que encerrará a prova, prevista para 15h29.