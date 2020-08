Armindo Araújo: “Objetivo principal é manter a maior diferença possível no campeonato”

Líderes do Campeonato de Portugal de Ralis e vencedores das duas provas disputadas esta temporada, Armindo Araújo e Luís Ramalho estão já de olhos postos na próxima prova do calendário, o Rali Vinho Madeira. Focados em consolidar a primeira posição do campeonato, a dupla do Skoda Fabia R5 evo está muito motivada e confiante para disputar as especiais madeirenses e regressar ao continente “com um resultado que nos permita manter uma margem confortável na liderança do CPR. Temos trabalhado no sentido de nos apresentarmos muito competitivos neste rali”, começou por dizer Armindo Araújo.

Numa prova que se prevê muito disputada, um pouco à imagem do que aconteceu à quinze dias na Calheta que contou com o lote de candidatos ao titulo, o Team Armindo Araújo / The Racing Factory espera voltar a mostrar um bom ritmo nas estradas da Ilha da Madeira e estar no grupo das equipas que lutarão pelos primeiros lugares da classificação. “Fizemos um bom rali na Calheta e conseguimos testar um conjunto de afinações distintas que nos permitirá ter várias opções para as especiais que vamos encontrar. Os nossos adversários também o fizeram e, por isso, prevejo uma prova bastante animada e disputada. Nós vamos dar o máximo, pensando sempre no objetivo principal que é mantermos a maior diferença possível na frente do campeonato. Estamos todos muito motivados”, disse ainda o piloto tirsense.

Armindo Araújo tem 42 anos de idade e a sua estreia nos ralis aconteceu em 2000 com um Citroën Saxo. Em 2002 passou a defender as cores da marca francesa com um Saxo Kit-Car e em 2005 mudou para a Mitsubishi, correndo primeiro com o Lancer Evo VIII MR e depois com o Lancer Evo IX. Em 2011 e 2012 militou no campeonato mundial com um Mini JCW WRC. Abandonou a competição nessa altura e regressou em 2018 com um Hyundai i20 R5. Esta temporada tripula um Skoda Fabia R5 Evo. Araújo foi cinco vezes campeão nacional absoluto, campeão mundial de Produção duas vezes, em 2009 e 2010 e campeão português da Promoção em 2000.