Armindo Araújo: “objetivo é conseguir voltar a ter maior vantagem no CPR” | AutoSport

Na liderança do Campeonato de Portugal de Ralis, Armindo Araújo e Luís Ramalho voltam, este fim-de-semana, a sentar-se no Skoda Fabia R5 Evo para alinharem na quinta prova da temporada, o Rali da Água/ Alto Tâmega, onde esperam conseguir a terceira vitória do ano e o maior número de pontos possíveis para as contas do título.

Na entrada para a segunda metade do campeonato, a dupla do Team Armindo Araújo/The Racing Factory apresenta-se na máxima força, num rali que o piloto de Santo Tirso considera muito interessante e um grande desafio. “Tal como no ano passado, vamos desde a primeira especial lutar pela vitória e temos a certeza que partimos para esta prova com a máxima ambição e condições para o fazer. As classificativas são muito desafiantes e tudo vamos fazer para sermos os mais rápidos”.

Com quatro pontos de vantagem face ao seu mais direto adversário, Armindo Araújo quer sair de Chaves com uma margem maior na liderança do campeonato. “Vamos entrar na segunda metade do campeonato e alternadamente entre ralis de asfalto e terra. É importante estarmos fortes em ambos os pisos, mas agora o objetivo é conseguir, já aqui, voltar a ter uma maior vantagem na liderança do CPR. Estamos focados nisso e é para isso que toda a equipa tem trabalhado”, disse o campeão nacional.

O Rali da Água/Alto Tâmega terá nove especiais de classificação dividas entre duas etapas, com a partida marcada para amanhã, sábado, pelas 16:30.