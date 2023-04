Armindo Araújo: “o fator psicológico foi fundamental neste rali” (áudio) | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) regressaram nesta prova depois do acidente de Fafe e terminaram como os melhores portugueses, numa prova onde foram os segundos entre os concorrentes do Campeonato de Portugal Ralis, e os quartos da classificação geral elegível para o Troféu Europeu de Ralis.

Ainda que se tenha apresentado à partida da prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante sem objetivos em termos de resultado final, também é verdade que a dupla do Skoda Fabia Rally 2 foi paulatinamente subindo o seu ritmo competitivo e a acreditar que poderia alcançar um ótimo lugar na classificação. “Depois de ontem termos sentido inicialmente alguma falta de confiança, nas primeiras especiais de hoje continuamos a rodar perto dos nossos adversários diretos e a perceber que poderíamos intrometer-nos na luta por um lugar do pódio. Nas últimas especiais conseguimos impor um ritmo bastante forte e fomos os melhores portugueses. Este é um resultado bem acima das expectativas que trazíamos para esta prova e não podíamos estar mais satisfeitos com o que conseguimos aqui fazer”, disse Armindo Araújo no final da prova.

Ao Autosport revelou ainda um pouco sobre as lesões que sofreu, e explicou o facto do fator psicológico ter sido fundamental neste rali, depois de tudo o que sucedeu nos últimos tempos: “ontem (6ª feira) a velocidade que tinha antes do acidente não apareceu, estava com falta de confiança, os tempos não saíam, senti que precisava de quilómetros, mas encarei isso de uma forma suave, relaxada, e deixei os quilómetros passarem e a confiança aparecer. Hoje (sábado) foi bem melhor, trouxemos a nossa velocidade para cima…” Ouça a entrevista.