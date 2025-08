Armindo Araújo na luta pelo pódio no Rali da Madeira: “lutar com a mesma garra”

Armindo Araújo, navegado por Luís Ramalho, concluiu a primeira etapa do Rali Vinho Madeira na segunda posição do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). A dupla mantém-se, assim, na disputa pela classificação geral da prova, dustando para já 1.4s do líder, Kris Meeke.

Após ter alcançado a liderança na Super Especial, disputada ao final da tarde de ontem, o piloto de Santo Tirso conseguiu hoje manter um ritmo bastante competitivo. A dupla terminou as seis especiais do dia a apenas 1,4 segundos da liderança do CPR, demonstrando consistência e ambição.

“Começámos muito bem o Rali da Madeira ao sermos os mais rápidos na sempre espetacular especial da Avenida do Mar”, referiu Armindo Araújo. “Hoje conseguimos andar sempre nas primeiras posições do campeonato, o que nos permitiu regressar ao Funchal com a segunda posição do CPR e dentro da luta pela vitória. Sabemos que ainda estamos a meio da prova e, por isso, teremos de continuar a lutar com a mesma garra para conseguirmos um bom resultado final. Foi um dia muito positivo e amanhã a estratégia é tentar fazer ainda melhor do que fizemos até aqui”, acrescentou o piloto, sublinhando a sua determinação.

A performance de Armindo Araújo e Luís Ramalho augura uma segunda etapa emocionante, onde a experiência e a capacidade de manter um ritmo elevado serão cruciais para as suas aspirações ao pódio.