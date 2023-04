Armindo Araújo mais perto de regressar: “Foi o meu primeiro teste após o acidente, e felizmente as sensações são ótimas” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho prosseguem a recuperação que tiveram de realizar devido ao acidente no Rali Serras de Fafe, e o piloto testou agora o Can Am da Santag Racing, testa na próxima segunda feira o Skoda, e espera obter o OK médico para a participação no Rali Terras d’Aboboreira, que se realiza no fim de semana seguinte ao teste. Neste momento tudo indica que a presença em Amarante se irá concretizar para a dupla, faltando apenas a confirmação final: “fizemos um dia de testes com a Santag Racing, e as coisas estão a correr muito bem. Foi o meu primeiro teste após o acidente e felizmente as minhas sensações são ótimas. Também estou a adorar o carro voltar a estes momentos de diversão acima de tudo e ver como me sinto para poder pensar em regressar à competição o mais rápido possível.

A equipa fez um excelente trabalho, o carro esteve fantástico, temos alguns upgrades para a próxima corrida de todo-o-terreno e foi um dia de testes muito proveitoso para mim e para o meu Can am”, disse Armindo Araújo.