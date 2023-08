Armindo Araújo: “mais entrosados com o Skoda, rápidos e entusiasmados com o que aí vem…” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o Rali Vinho Madeira na segunda posição final do Campeonato de Portugal de Ralis (quintos da geral) e deixaram mostras, ao longo das especiais insulares, de uma excelente evolução na adaptação ao novo Skoda Fabia RS Rally 2. Ao vencerem, para o CPR, quatro das sete especiais disputadas na etapa de hoje, o piloto de Santo Tirso cedo conseguiu subir ao segundo lugar da classificação e, mantendo um ritmo sempre forte, garantiu um bom resultado na prova madeirense: “Fizemos uma etapa muito boa e fomos até os mais rápidos do CPR no dia de hoje, o que demonstra bem que tivemos uma grande evolução ao longo do rali.

Penso que o tempo perdido ontem com as escolhas erradas dos pneus impediu que pudéssemos lutar pelo triunfo. Contudo, estamos contentes com o trabalho que fizemos e saímos daqui entrosados com o novo Skoda Fabia RS. Tiramos muitas ilações numa prova exigente e mostramos que estamos cada vez mais rápidos e isso faz-nos olhar para o que ainda temos pela frente com maior entusiasmo e vamos procurar vencer de novo este ano”, disse Armindo Araújo.