Armindo Araújo focado na vitória no Rali de Lisboa: “A região é fundamental para a projeção dos ralis”

O Rali de Lisboa cumpre este fim de semana a estreia no calendário de 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis, assinalando também a primeira prova de asfalto da temporada, depois de duas rondas disputadas em terra. À partida para a terceira prova do ano, o Team Armindo Araújo/The Racing Factory assume a ambição de discutir a vitória e somar pontos decisivos nas contas do campeonato.

Armindo Araújo chega a Lisboa com confiança reforçada pelo histórico recente na prova, que venceu em 2023, então a contar para a Taça de Portugal de Ralis. O piloto de Santo Tirso considera que o regresso ao evento, agora integrado no CPR, representa um estímulo acrescido, sublinhando também a importância da região de Lisboa para a projeção da modalidade.

Araújo destaca motivação e foco no campeonato

“A única vez que estivemos neste rali conseguimos uma grande vitória e, por isso, é uma prova que nos deixa muito motivados à partida, ainda mais quando agora faz parte do CPR”, afirmou Armindo Araújo. O piloto acrescentou que a presença da prova no calendário nacional é positiva para o desporto, defendendo o peso estratégico da região de Lisboa na visibilidade dos ralis: “A região de Lisboa, por variadíssimas razões, é fundamental para a projeção do nosso desporto e é com agrado que vejo este rali no calendário de 2026”

Prova terá alterações e 108,32 km cronometrados

Apesar da referência positiva de 2023, Araújo lembra que o traçado apresenta alterações estruturais, com novas classificativas face à edição anterior. Ainda assim, garante que a equipa procurou preparar-se da melhor forma: “Testámos bastante no dia de hoje para encontrarmos várias soluções para aquilo que vamos encontrar nos troços de sexta e sábado.”

O piloto do Skoda Fabia RS assume que o objetivo passa por “amealhar o máximo de pontos possíveis” para continuar na luta pelo título nacional. O Rali de Lisboa divide-se em duas etapas, com cinco especiais na sexta-feira, outras cinco no sábado e uma City Stage na Marina de Cascais, num total de 108,32 quilómetros cronometrados.