Armindo Araújo: “ficou aqui uma boa imagem do nosso campeonato de Portugal para o mundo”

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o Rali Terras D’Aboboreira no terceiro lugar da classificação geral, o que conseguem pela segunda vez em três provas este ano. Um bom rali para a dupla que venceu três títulos nacionais de ralis desde que regressou em 2018.

Armindo Araújo e Luís Ramalho nunca perderam de vista a possibilidade de chegarem ao terceiro lugar da classificação geral e, após uma ponta final ao ataque, conseguiram assegurar essa posição ao vencer a PowerStage, ultrapassando na classificação os dois concorrentes estrangeiros à sua frente: “Foi um bocadinho melhor do que estávamos à espera. Fizemos aqui um pódio do ERT, ficamos à frente dos pilotos mundialistas que estão a fazer o WRC2. Fizemos um pódio para o nacional e geral, os três pilotos que correm em Portugal ficaram no pódio do Europeu, portanto, acho que foi muito bom, também para demonstrar o potencial do nosso campeonato.

Fizemos uma boa prova, não cometemos erros e sabíamos que podíamos dar um extra neste último troço, foi isso que fizemos, correu bem e conseguimos pontos importantes e um bom resultado para o campeonato” começou por dizer Armindo Araújo, que explicou também como foi o evoluir da sua prova: “as condições estavam difíceis, com muitas mudanças de aderência, e era muito difícil afinar o carro, e de gerir o nosso ritmo e a nossa velocidade sem cometer erros. Foi esse o segredo, atacar, mas sem cometer erros. O que fizemos, correu bem”, disse o piloto que nos revelou pretender ‘fazer’ todo o Rali de Portugal e com isso tentar chegar à ‘dúzia’, depois de ter ‘vencido’ 11 vezes: “vou fazer o Rali de Portugal, vou fazê-lo completo os três dias, portanto, também foi uma boa preparação para mim, e quando nós nos podemos medir com pilotos do mundial, com outra velocidade, é sempre bom, e acho que ficou aqui uma boa imagem do nosso campeonato de Portugal para o mundo.”