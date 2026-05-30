Armindo Araújo faz balanço mediano e admite perdas inesperadas no Rali de Lisboa: “ritmo dos da frente está forte”

Armindo Araújo fez um balanço apenas mediano do primeiro dia do Rali de Lisboa, reconhecendo que, apesar de não ter cometido erros e de se manter na luta, perdeu mais tempo do que esperava para os adversários diretos.

O piloto admitiu que o andamento inicial surgiu com naturalidade, mas sublinhou que, depois de um começo encorajador, os cronómetros deixaram de refletir a sensação positiva ao volante. Com os troços marcados por constantes mudanças de aderência, Araújo aponta agora à necessidade de apertar o ritmo ou encontrar novas soluções no carro para encurtar distâncias.

AutoSport: Armindo Araújo, que balanço fazes deste dia de rali?

Armindo Araújo: “Bom, o balanço é mediano. Nós não cometemos erros. Estamos aqui na luta, mas perdemos um bocadinho mais tempo do que o que queríamos. Os nossos adversárias estão fortes e nós temos que lutar ainda mais para ir buscá-los, mas não vai ser fácil.

AS: Entraste bem, mas depois…

AA: “Sim, efetivamente, os testes correram bem, o shakedown também nos correu bastante bem. O andamento saiu logo de forma muito natural desde a primeira passagem. O primeiro troço também estava muito escorregadio, mas o tempo saiu. Mas a a partir daí os tempos não saíram. Nós não cometemos erros aparentes. E estávamos confortáveis com o carro, mas o tempo não estava a sair e pouco há mais a dizer…”

AS: O que é que estás a achar dos troços?

AA: “Os troços são desafiantes. Há muita mudança de grip. Temos zonas com boa tração, outras com péssima tração e nós temos que ir constantemente adaptar-nos para não cometer erros.”

AS: O carro está-se a portar bem?

AA: “Sim, aparentemente o carro está muito bem e temos que apertar um pouco mais ou ver alguma configuração nova, mas que efetivamente o ritmo dos da frente está forte.”

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