Armindo Araújo é o melhor português pela 15ª vez no Rali de Portugal

20 anos depois de ter sido o último português a vencer o Rali de Portugal à geral, Armindo Araújo assegura pela 15ª vez o lugar de Melhor Português na prova portuguesa do Mundial de Ralis.

Pela oitava vez consecutiva, Armindo Araújo e Luís Ramalho foram a melhor dupla nacional no final do Rali de Portugal, resultado que eleva para quinze, em vinte participações, o número de vezes em que o piloto de Santo Tirso subiu ao pódio final, na prova do ACP, para receber esse troféu.

Numa prova que teve de tudo um pouco, desde de um problema elétrico, classificativas duras, sol, chuva, e muita lama, Armindo Araújo e toda a sua equipa, voltou a fazer excelente trabalho para que fosse possível alcançar este grande objetivo. “É um enorme orgulho voltar a subir ao pódio, no final de mais um Rali de Portugal, com o título de melhor português. Assumimos desde sempre que este é o nosso maior objetivo e não podíamos estar mais satisfeitos depois de quatro dias muito desafiantes e exigentes. A equipa fez um grande trabalho e estamos todos de parabéns. Este continua a ser o melhor rali do mundo e a maior festa do automobilismo no nosso país e é sempre um privilégio conseguir disputar a prova na totalidade”, disse no final Armindo Araújo.

Com duas provas em pisos de terra, o Campeonato de Portugal de Ralis parte, dentro de três semanas, para uma serie de provas em asfalto. “Não conseguimos o resultado que ambicionávamos nestas duas primeiras provas e vamos agora trabalhar arduamente para conseguirmos procurar a vitória em Lisboa.

Mostramos um bom ritmo nos dois ralis e aqui penso que não fosse o problema na ligação, que nos fez penalizar, teríamos chegado à vitória. Saímos daqui muito confiantes porque depois de entrarmos praticamente com o rali perdido, deixamos claro que estamos sempre na luta pela primeira posição. É com essa mentalidade e foco que vamos preparar já a próxima prova”, afirmou ainda o piloto do Skoda Fabia RS Rally2.

O Rali de Lisboa vai para a estrada entre os dias 28 e 30 de maio e será a terceira prova do Campeonato de Ralis 2026.

Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) terminou a prova 11m21.4s na frente de Paulo Neto-Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rs Rally2) que venceram a Masters Cup depois de todos os seus adversários desistirem durante o evento.

Hélder Miranda-Hugo Pereira (Peugeot 208 Rally4) terminaram a 57m42.7s e foram a última dupla de heróis a cumprir uma prova tão difícil quanto foi este Rali de Portugal

Portugueses que venceram o Rali de Portugal à geral

1967 Carpinteiro Albino – Silva Pereira Renault 8 Gordini

1969 Francisco Romãozinho – ‘Jocames’ Citroën Ds Proto

1986 Joaquim Moutinho – Edgar Fortes Renault 5 Turbo

1996 Rui Madeira – Nuno R. Silva Toyota Celica Gt Four

2003 Armindo Araújo – Miguel Ramalho Citroën Saxo Kit Car

2004 Armindo Araújo – Miguel Ramalho Citroën Saxo Kit Car

2006 Armindo Araújo – Miguel Ramalho Mitsubishi Lancer Evo Iv

Palmarés (Melhor Português)

Armindo Araújo 15 – 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Rui Madeira 5 – 1995, 1996, 1998, 1999, 2001

Carlos Torres 4 – 1978, 1979, 1980, 1982

Francisco Romãozinho 3 – 1969, 1973, 1974

Joaquim Santos 3 – 1983, 1987, 1992

Carlos Bica 3 – 1989, 1990, 1991

Bruno Magalhães 3 – 2007, 2008, 2011

Miguel Campos 2 – 2002, 2015, 2016

Meqepê 2 – 1976, 1977

Adruzilo Lopes 2 – 1997, 2000

Carpinteiro Albino 1 – 1967

António Peixinho 1 – 1968

José Lampreia 1 – 1970

Gomes Pereira 1 – 1971

Giovanni Salvi 1 – 1972

Pedro Cortez 1 – 1975

Peqepê 1 – 1981

Jorge Ortigão 1 – 1984

José Miguel 1 – 1985

Joaquim Moutinho 1 1986

Inverno Amaral 1 1988

Jorge Bica 1 – 1993

Fernando Peres 1 – 1994

Miguel J. Barbosa 1 – 2013

Bernardo Sousa 1 – 2014

Pedro Meireles 1 – 2017