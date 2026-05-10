Armindo Araújo é o melhor português pela 15ª vez no Rali de Portugal
20 anos depois de ter sido o último português a vencer o Rali de Portugal à geral, Armindo Araújo assegura pela 15ª vez o lugar de Melhor Português na prova portuguesa do Mundial de Ralis.
Pela oitava vez consecutiva, Armindo Araújo e Luís Ramalho foram a melhor dupla nacional no final do Rali de Portugal, resultado que eleva para quinze, em vinte participações, o número de vezes em que o piloto de Santo Tirso subiu ao pódio final, na prova do ACP, para receber esse troféu.
Numa prova que teve de tudo um pouco, desde de um problema elétrico, classificativas duras, sol, chuva, e muita lama, Armindo Araújo e toda a sua equipa, voltou a fazer excelente trabalho para que fosse possível alcançar este grande objetivo. “É um enorme orgulho voltar a subir ao pódio, no final de mais um Rali de Portugal, com o título de melhor português. Assumimos desde sempre que este é o nosso maior objetivo e não podíamos estar mais satisfeitos depois de quatro dias muito desafiantes e exigentes. A equipa fez um grande trabalho e estamos todos de parabéns. Este continua a ser o melhor rali do mundo e a maior festa do automobilismo no nosso país e é sempre um privilégio conseguir disputar a prova na totalidade”, disse no final Armindo Araújo.
Com duas provas em pisos de terra, o Campeonato de Portugal de Ralis parte, dentro de três semanas, para uma serie de provas em asfalto. “Não conseguimos o resultado que ambicionávamos nestas duas primeiras provas e vamos agora trabalhar arduamente para conseguirmos procurar a vitória em Lisboa.
Mostramos um bom ritmo nos dois ralis e aqui penso que não fosse o problema na ligação, que nos fez penalizar, teríamos chegado à vitória. Saímos daqui muito confiantes porque depois de entrarmos praticamente com o rali perdido, deixamos claro que estamos sempre na luta pela primeira posição. É com essa mentalidade e foco que vamos preparar já a próxima prova”, afirmou ainda o piloto do Skoda Fabia RS Rally2.
O Rali de Lisboa vai para a estrada entre os dias 28 e 30 de maio e será a terceira prova do Campeonato de Ralis 2026.
Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) terminou a prova 11m21.4s na frente de Paulo Neto-Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rs Rally2) que venceram a Masters Cup depois de todos os seus adversários desistirem durante o evento.
Hélder Miranda-Hugo Pereira (Peugeot 208 Rally4) terminaram a 57m42.7s e foram a última dupla de heróis a cumprir uma prova tão difícil quanto foi este Rali de Portugal
Portugueses que venceram o Rali de Portugal à geral
1967 Carpinteiro Albino – Silva Pereira Renault 8 Gordini
1969 Francisco Romãozinho – ‘Jocames’ Citroën Ds Proto
1986 Joaquim Moutinho – Edgar Fortes Renault 5 Turbo
1996 Rui Madeira – Nuno R. Silva Toyota Celica Gt Four
2003 Armindo Araújo – Miguel Ramalho Citroën Saxo Kit Car
2004 Armindo Araújo – Miguel Ramalho Citroën Saxo Kit Car
2006 Armindo Araújo – Miguel Ramalho Mitsubishi Lancer Evo Iv
Palmarés (Melhor Português)
Armindo Araújo 15 – 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Rui Madeira 5 – 1995, 1996, 1998, 1999, 2001
Carlos Torres 4 – 1978, 1979, 1980, 1982
Francisco Romãozinho 3 – 1969, 1973, 1974
Joaquim Santos 3 – 1983, 1987, 1992
Carlos Bica 3 – 1989, 1990, 1991
Bruno Magalhães 3 – 2007, 2008, 2011
Miguel Campos 2 – 2002, 2015, 2016
Meqepê 2 – 1976, 1977
Adruzilo Lopes 2 – 1997, 2000
Carpinteiro Albino 1 – 1967
António Peixinho 1 – 1968
José Lampreia 1 – 1970
Gomes Pereira 1 – 1971
Giovanni Salvi 1 – 1972
Pedro Cortez 1 – 1975
Peqepê 1 – 1981
Jorge Ortigão 1 – 1984
José Miguel 1 – 1985
Joaquim Moutinho 1 1986
Inverno Amaral 1 1988
Jorge Bica 1 – 1993
Fernando Peres 1 – 1994
Miguel J. Barbosa 1 – 2013
Bernardo Sousa 1 – 2014
Pedro Meireles 1 – 2017
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