Armindo Araújo é a Personalidade do Ano | AutoSport

Armindo Araújo foi distinguido pela Confederação do Desporto de Portugal com o Prémio “Mérito Desportivo – Personalidade de Ano”. Uma distinção que visa reconhecer o desempenho daqueles que, no decorrer do ano de 2022, mais se destacaram em cada modalidade desportiva. O prémio foi atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal!

Num ano em que viu reconhecido o seu ‘fair-play’ por parte da FPAK, IPDJ e internacionalmente pela European Fair Play Movement, o piloto de Santo Tirso, que teve uma temporada desportiva carregada de sucesso, junta ao sétimo título de Campeão Nacional de Ralis, mais uma importante distinção. “É um enorme orgulho receber um prémio com este prestígio e fechar uma época que foi muito positiva a todos os níveis. Este reconhecimento, e todos os que recebi durante o ano, é sinónimo que o trabalho que desenvolvemos, anexado à forma como encaramos e estamos no desporto é reconhecido pelas grandes entidades federativas. O meu agradecimento à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting pela nomeação, à Confederação do Desporto de Portugal pelo prémio e a toda a minha equipa que permitiu que 2022 tivesse sido um ano memorável”, disse Armindo Araújo na 26ª Gala do Desporto, realizada no Casino do Estoril.