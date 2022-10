Armindo Araújo distinguido: “ grande orgulho e uma satisfação enorme” | AutoSport

Depois de ter recebido o ‘Cartão Branco’ por parte da FPAK, Armindo Araújo foi distinguido nos Prémios Europeus de Fair Play 2022, promovidos pela European Fair Play Movement com o Diploma de Reconhecimento. A boa conduta desportiva e ‘fair-play’ demonstrada na prática da sua atividade desportiva levou a entidade europeia a distinguir o piloto português, tal como já tinha acontecido por parte da FPAK e do IPDJ: “A atribuição deste Diploma de Reconhecimento é para mim um grande orgulho e uma satisfação enorme poder ser um exemplo para todos os envolvidos no desporto motorizado”, disse Armindo Araújo.