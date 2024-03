Armindo Araújo disputa no Rali do Algarve 100º rali no CPR: “será uma prova muito disputada” | AutoSport

Depois do bom resultado no Rali Serras de Fafe, prova que abriu a temporada do Campeonato de Portugal de Ralis, Armindo Araújo e Luís Ramalho estão já a preparar o Rali Casinos do Algarve, a segunda prova de 2024, que irá para a estrada entre os próximos dias 15 e 16 de março.

Ausentes na edição do ano passado, o rali organizado pelo Clube Automóvel do Algarve traz à partida trabalhos redobrados para a dupla do Skoda Fabia RS. “Por não termos alinhado em 2023 não temos nenhuma referência deste rali e a última vez que disputei classificativas em terra no Algarve foi há 12 anos, na altura em que disputava o WRC. Penso que alguns troços terão partes desse percurso, mas na sua generalidade é um rali totalmente novo para nós e teremos que trabalhar muito bem os reconhecimentos das especiais”, começa por dizer Armindo Araújo, que efetivamente não corre lá desde 2012 – que até choveu imenso – mas desde 2005 todos os anos visitou as estradas da zona pois sendo verdade que o WRC andou também pela zona de Tavira e Loulé, mas também por Silves, Santana da Serra, que tem estradas muito semelhantes em termos de piso e características às desta prova.

Mesmo sendo uma novidade, e na prova que marca o seu centésimo rali no CPR, o piloto de Santo Tirso não esconde a ambição de querer trazer do Algarve um bom resultado em termos de campeonato. “Sabemos que à partida teremos mais dificuldades neste rali que em qualquer outro esta temporada, mas isso não muda minimamente os nossos objetivos nem retirará a motivação para tentarmos, como sempre, lutar pelas primeiras posições da classificação e pela vitória. Os nossos adversários quererão certamente o mesmo que nós e, por isso, penso que será uma prova muito disputada. Estamos a trabalhar para sermos uma vez mais competitivos, tal como fomos em Fafe”, afirma Armindo Araújo.