Armindo Araújo de olho nas contas do CPR: “tentar lutar pelas primeiras posições da geral”

Armindo Araújo e Luís Ramalho estão prontos para enfrentar um novo desafio no Rali Terras D’Aboboreira, a terceira etapa do Campeonato de Portugal de Ralis. Chegam à prova no terceiro lugar do campeonato, determinados a conquistar mais um lugar no pódio, e a reafirmarem-se como a melhor dupla nacional.

Com um leque impressionante de pilotos internacionais a competir, a adrenalina promete estar ao rubro, como é habitual neste prova e como ninguém quer ficar para trás a dupla, ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2, concentra-se em maximizar a sua performance e a alcançar a melhor classificação possível no CPR. Organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, este rali não é apenas uma corrida; é mais uma oportunidade para mostrar a sua garra no meio de tanta concorrência feroz: “Vamos procurar entrar bem no rali e tentar lutar pelas primeiras posições da geral sem comprometer o grande objetivo que é a conquista do maior número de pontos possíveis para o campeonato. Será certamente um rali extremamente disputado, com muitos candidatos aos primeiros lugares e, por isso, difícil de fazer previsões quanto ao desfecho final. Estamos motivados para lutar pelas posições cimeiras numa prova onde habitualmente conseguimos bons resultados”, afirma Armindo Araújo.

O Rali Terras D’Aboboreira, como as duas primeiras provas do CPR, terá início na sexta-feira com a disputa das especiais de Amarante (16:00) e Marco (17:15), que antecedem a classificativa citadina no Marco de Canaveses (21:00). No sábado, as equipas terão pela frente mais sete provas especiais, com a segunda visita à classificativa do Marco, passagem por Baião, Marão Amarante e Aboboreira que, na segunda passagem será a Power Stage e derradeira prova especial de classificação.