Armindo Araújo apresentou projeto 2023: a surpresa é…o Dakar | AutoSport

Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com o Can-Am Maverick T3 da Santag Racing Team e…Road to Dakar. Armindo Araújo vai correr no CPR em 2023, no CPTT e quer ir ao Dakar… e vencer. Objetivos ambiciosos de um piloto que 23 anos depois de ter começado a sua carreira de sucessos nas quatro rodas, se continua a reinventar.

Foi nas instalações da The Racing Factory, sua equipa desde 2020, com a qual já obteve dois títulos de Campeão de Portugal de Ralis, que Armindo Araújo apresentou o seu projeto para 2023.

Para já, ainda só tem para mostrar o mesmo Skoda Fabia Rally2 evo com que foi Campeão em 2022, mas este ano, lá mais para a frente, deverá receber a nova máquina da Skoda. Quanto ao projeto Dakar, foi a surpresa da tarde: “Isto é um grande desafio na minha carreira. Tendo em conta o meu conhecimento de TT nas motos, este é um virar de página, mas isto não é um adeus aos ralis, mas sim uma forma mais abrangente de estar no desporto.

Temos tido a felicidade de fazer algumas corridas de TT nos últimos anos com bom potencial. Conseguimos um grande parceiro na última prova de Portalegre, a Santag, que nos proporcionou uma excelente viatura e momentos muito positivos. A partir desse momento comecei a equacionar o TT e uma participação no Dakar. Como tal, hoje é o primeiro dia do projeto ‘Road to Dakar’.

O meu objetivo é fazer, terminar e vencer essa prova. Este ano não temos qualquer tipo de objetivos definidos, não gosto de assumir qualquer tipo de expectativas se não puder assinar por baixo.

Considero o ano Zero deste projeto por isso vamos começar a entender o campeonato, as provas, conhecer a equipa melhor e vamos tentar resultados interessantes, para a partir de 2024 assumir a luta por bons objetivos. 2023 vai ser um ano de muita ação, muita preparação, muitas corridas. Nos ralis estamos completamente consolidados e queremos repetir o título, e hoje lançamos o projeto para poder correr no Dakar a breve trecho.”