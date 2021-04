Armindo Araújo apresentou projeto 2021: “Lutar pela revalidação do título”

Armindo Araújo apresentou, ontem à noite, através das redes sociais, o seu projeto desportivo para a temporada 2021, que passará pela presença nas oito provas do Campeonato de Portugal de Ralis com o Skoda Fabia R5 Evo, onde procurará revalidar o título alcançado em 2020.

Depois da conquista do sexto campeonato absoluto, o piloto do Team Armindo Araújo/The Racing Factory mostra-se muito satisfeito por voltar a estar presente em mais uma temporada e ao mais alto nível. “Estou muito contente por poder confirmar o projeto 2021, após um ano em que conseguimos ser campeões, mas que foi muito difícil devido à pandemia. Obviamente que para que possamos estar à partida do CPR 2021, foi necessário continuar a reunir os apoios necessários e, nesse sentido, quero agradecer aos meus fiéis patrocinadores, Galp, MEO, Câmara Municipal de Santo Tirso, ACP, Serra da Estrela Fumeiros, Michelin e a todas as marcas e empresas que continuam ligados à minha carreira e projeto”, começou por dizer o campeão nacional.

Na velha máxima de “em equipa que ganha não se mexe”, Armindo Araújo mantém a aposta na TRF – The Racing Factory como parceiro técnico e em toda a sua estrutura de anos para atacar os objetivos traçados para esta época. “Quero deixar também um enorme agradecimento ao Aloísio Monteiro e a toda a equipa da TRF por esta ligação que iniciamos no ano passado, e garantir que tudo faremos para conquistar um novo título no Campeonato de Portugal de Ralis. Esse é sem dúvida o nosso grande foco e, para isso, estaremos à partida de todas as provas com os olhos postos na luta pela vitória”, disse ainda o piloto tirsense.

Com o início do campeonato agendado para o final de abril, com a realização do Rali Terras D’Aboboreira, o Team Armindo Araújo/TRF vai estar já, este domingo, à partida do Rali Vieiro do Minho, prova extra inserida no Regional de Ralis Norte, para preparar o arranque do CPR. “Vamos disputar a prova do Motor Clube de Guimarães para ganharmos ritmo competitivo e testarmos algumas soluções para a primeira prova do ano. Estamos ansiosos para voltarmos a entrar no nosso Skoda Fabia R5 Evo”, concluiu Armindo Araújo.

Na edição de 28 de abril, o Autosport vai apresentar tudo sobre o Campeonato de Portugal de Ralis 2021. Fique atento.