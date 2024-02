Armindo Araújo apresentou 2024: novas cores, mesmo objetivos | AutoSport

Armindo Araújo apresentou hoje, através das suas plataformas digitais, o seu projeto desportivo para a temporada 2024, que tem como principal destaque a participação no Campeonato de Portugal de Ralis, com um novo Skoda Fabia RS Rally 2 da The Racing Factory.

Sem alterações estruturais e com a mesma ambição de sempre, o piloto de Santo Tirso apresenta-se para a nova temporada determinado em lutar pelas vitórias e pela conquista do seu oitavo título absoluto no CPR. “A continuidade do projeto com a The Racing Factory dá-nos todas as garantias para encararmos as oito provas do calendário com o mesmo objetivo de sempre, que é, tentar chegar à vitória. É dessa forma que olhamos para cada rali e o nosso foco não poderia ser diferente”, começa por dizer.

Mantendo as principais parcerias de carreira, às quais se junta, este ano, um novo parceiro, o Team Armindo Araújo apresenta-se com novas cores para 2024, mas com a mesma identidade de sempre. “É com grande satisfação que recebemos neste nosso projeto a Lubrigaz e um enorme orgulho poder contar com a continuidade dos nossos parceiros de longos anos. Trabalhamos em conjunto para alcançarmos os nossos objetivos e, por isso, mantemos uma ligação muito próxima e sólida. Este ano temos uma cor de base bem diferente do habitual, mas quisemos desde logo marcar pela diferença e tenho a certeza que já conseguimos”, disse ainda Armindo Araújo.

A menos de um mês do início do campeonato, toda a equipa está já a preparar o arranque da temporada, estando previsto para a próxima semana o primeiro teste do ano. “Vamos, dentro de dias, realizar o primeiro contacto com o Skoda Fabia RS em pisos de terra e iniciar a preparação para o Rali Serras de Fafe para podermos entrar na máxima força na prova de abertura do campeonato”, concluiu Armindo Araújo.

Seis anos, três títulos

Regressar, ver e vencer. Foi assim em 2018 no primeiro ano com a Hyundai que veio para o CPR com um projeto que ainda hoje se mantém. O rumor do regresso após cinco anos fora dos ralis começou a ouvir-se na segunda metade de 2017, e ainda antes do fim do ano a Hyundai confirmava o projeto e o regresso de Armindo Araújo.

O primeiro título – após o regresso – teve lugar logo no primeiro ano com a Hyundai, mas em 2019 as coisas não correram tão bem com o campeonato a ir pela primeira vez para Ricardo Teodósio. A festa foi algarvia.

Em 2020, passagem para a Skoda e para a The Racing Factory, onde ainda se mantém. Num ano marcado pela pandemia de coronavírus, apenas seis provas, e o título a ir para Armindo Araújo depois duma bela luta com Bruno Magalhães.

Em 2021, grande luta até à última prova com Ricardo Teodósio. No Rali de Mortágua, um acidente de Armindo Araújo e Luís Ramalho abriu as portas a Teodósio, que não desperdiçou a oportunidade.

Em 2022, Armindo Araújo deu poucas hipóteses à concorrência, e assegurou o terceiro título em cinco anos, quando ainda faltava uma prova para o final do campeonato.

Em 2023, um grave acidente na prova de abertura da época levou a que não pontuasse nas duas primeiras provas do ano, regressando na Aboboreira com um segundo lugar, venceu no Rali de Portugal naquele que seria o seu único triunfo do ano, mas a regularidade de resultados manteve-o na luta pelo título até à última prova. O título de campeão foi de novo para Ricardo Teodósio, mas a competitividade demonstrada apesar do infortúnio transita para 2024, em que pretende regressar às conquistas de títulos.

Suceda o que suceder, depois de cinco anos fora dos ralis, de 2013 a 2017, entre 2018 e 2023, somam-se mais três títulos de Campeão de Portugal de Ralis, num palmarés inigualável em Portugal nesta disciplina.

O Campeonato de Portugal de Ralis, terá o seu início a 23 de fevereiro, com a disputa do habitual Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto.