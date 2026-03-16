Armindo Araújo apresenta projeto e assume candidatura ao título do CPR

Armindo Araújo confirmou esta segunda-feira a presença em mais uma temporada do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), voltando a assumir como objetivo principal a luta pelo título absoluto em 2026. A dupla formada pelo piloto de Santo Tirso e por Luís Ramalho continuará integrada na estrutura da The Racing Factory, mantendo a base desportiva e operacional dos últimos anos.

“Estamos muito satisfeitos por podermos confirmar a presença em mais um campeonato e, sobretudo, muito motivados para lutarmos, uma vez mais, pela conquista do título”, sintetizou o heptacampeão nacional, lembrando que vem de oito épocas consecutivas a discutir o ceptro e a terminar sempre entre os três primeiros classificados do CPR.

Novo calendário e Rali de Lisboa aumentam expectativa competitiva

O calendário do CPR 2026 contará com mais uma prova do que na época anterior, embora apenas oito ralis contem para efeitos de pontuação do campeonato. Para Armindo Araújo, o novo modelo pode reforçar a competitividade e manter a incerteza até ao final.

“Ao contrário dos anos anteriores, não teremos duas fases distintas no campeonato e penso que esse fator poderá trazer mais emoção”, referiu o piloto. A entrada do Rali de Lisboa e a possibilidade de escolha entre esta prova e o Rali de Castelo Branco são vistos como elementos que podem “baralhar positivamente as contas” na luta pelo título. “Nós queremos lutar pelas vitórias em todos os ralis e vamos trabalhar nesse sentido. Ser a melhor dupla portuguesa no Rali de Portugal é, também, um dos nossos grandes objetivos do ano”, acrescentou.

Parceiros reforçam confiança no projeto Team Armindo Araújo

A continuidade da grande maioria dos patrocinadores, à qual se junta a entrada de um novo parceiro, é interpretada pela equipa como sinal de solidez do projeto. Para 2026, destaca-se a integração da Silogia, reforçando o leque de apoios ao Team Armindo Araújo.

“É sempre de salutar o facto de conseguirmos manter ao longo de anos os nossos principais parceiros e é com grande satisfação que vemos a entrada de novos”, sublinhou o piloto. “Este ano teremos a Silogia connosco e a eles, assim como a todos, naturalmente, queremos dar muitas alegrias, e isso é poder vencer o maior número de provas e conquistar o título”, vincou o heptacampeão de ralis.

Rali Terras D’Aboboreira abre época e liga CPR ao European Rally Trophy

A temporada de 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis arranca com o Rali Terras D’Aboboreira, que se disputa entre 16 e 18 de abril. A prova, disputada em pisos de terra, volta a ser pontuável não só para o CPR, mas também para o European Rally Trophy, aumentando o interesse competitivo e internacional do evento.

Para Armindo Araújo e Luís Ramalho, o rali de abertura será a primeira oportunidade para medir forças com a concorrência, validar o trabalho de intertemporada e confirmar, em condições de prova, as ambições declaradas de voltar a discutir — e conquistar — o título nacional.