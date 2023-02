Armindo Araújo apresenta hoje o seu projeto desportivo de 2023 | AutoSport

O Team Armindo Araújo apresenta hoje às 15h00 o seu projeto desportivo para 2023. Embora se conheçam não oficialmente as linhas gerais do plantel do Campeonato de Portugal de Ralis, o Team Hyundai Portugal confirmou Ricardo Teodósio e Craig Breen, a Citroën deverá manter José Pedro Fontes e provavelmente terá Bernardo Sousa na equipa, Miguel Correia deve dar sequência ao seu projeto com a ARC Sport, mantém-se a dúvida se Bruno Magalhães regressa, Pedro e Paulo Meireles devem manter os Hyundai, e para lá disso há um conjunto de Rally2/R5 que devem compor o plantel. Por fim, Armindo Araújo deverá anunciar o novo Skoda Fabia RS Rally2.

Depois de um hiato de cinco anos sem fazer ralis, de 2013 a 2017, Armindo Araújo regressou em 2018 com o Team Hyundai Portugal. Foi Campeão nesse ano, mas em 2019 as coisas já não correram tão bem.

Decidiu trocar de ‘montada’ e de estrutura e em conjunto com a The Racing Factory foi Campeão de novo em 2020. As coisas estavam a correr a contento em 2021, mas um acidente em Mortágua colocou-lhe a conquista de novo título em risco e Ricardo Teodósio não enjeitou a oportunidade. O ano passado, Armindo Araújo esteve quase perfeito, assegurando o seu terceiro título em cinco anos após o regresso.

O único português a sagrar-se bicampeão do mundo da produção de ralis e a correr como piloto nº1 na categoria máxima numa equipa oficial do WRC, mantém um percurso repleto de grandes momentos e muitas vitórias.

Ainda na fase sem ralis, Armindo Araújo sempre nos disse que tinha abandonado os ralis porque não existiam condições para concretizar um projeto vencedor.

As coisas, felizmente mudaram, e este ano prepara-se para colocar de pé outro desses projetos vencedores. É às 15h00, vamos esperar para ver o que tem para dizer…