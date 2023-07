Anton Korzun ‘retido’ na Ucrânia para poder regressar no Rali da Madeira | AutoSport

Ausência notada em Castelo Branco no ‘plantel’ das 2RM foi o da dupla ucraniana Anton Korzun/Pavlo Kononov, no Peugeot 208 Rally4 da Befast Motorsport, mas a verdade é que segundo explicou Filipe Barbosa, responsável pela equipa sediada em Paços de Ferreira, devido aos últimos acontecimentos, no início de junho, no país invadido pela Rússia, os dois tiveram que ficar retidos.

Ou seja, na sequência do colapso da barragem de Nova Kakhovka, as autoridades da Ucrânia alteraram os procedimentos de vistos temporários para entrada e saída do país aos cidadãos nacionais ali residentes.

E como Anton Korzun tinha participado no Rali da Letónia, do FIA ERC, com um Skoda Fabia Rally2-Kit, se mantivesse a intenção de correr no Rali de Castelo Branco entraria em incumprimento, face às novas regras estabelecidas, algo que não desejava.

Portanto, a ausência na quinta prova do CPR abriu-lhe a porta para, como estava previsto, disputar o Rali Vinho da Madeira, na primeira semana do próximo mês de agosto.